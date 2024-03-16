Дрони атакували два нафтопереробні заводи в Росії — деталі
У Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ. Місцеві жителі повідомили про сильний вибух, особливо відчутний у Південно-Західному районі міста.
Про це повідомили російські ЗМІ у суботу, 16 березня.
Атака дронів по НПЗ Росії
За даними ЗМІ, атака призвела до виходу з ладу однієї із ключових установок для атмосферно-вакуумної перегонки нафти на заводі.
Своєю чергою, місцева влада повідомила, що пожежа охопила територію 500 квадратних метрів на території Сизранського НПЗ. Майже одночасно аналогічна атака з використанням дронів була здійснена на Новокуйбишевський НПЗ, що також призвело до виникнення пожежі.
Губернатор Самарської області Дмитро Азаров підтвердив інформацію про атаку на Сизранський нафтопереробний завод, а також про запобігання спробі нападу на Новокуйбишевський НПЗ.
Нагадаємо, атаки на російські НПЗ завдали країні серйозних збитків. Було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей у Росії. Крім того, атаки на російські НПЗ спричинили зростання цін на нафту.
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