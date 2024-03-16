Дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России — детали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в РФ. Фото: скриншот

В Самарской области (Россия) произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Местные жители сообщили о сильном взрыве, особенно ощутимом в Юго-Западном районе города.

Об этом сообщили российские СМИ в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Атака дронов по НПЗ России

По данным СМИ, атака привела к выходу из строя одной из ключевых установок для атмосферно-вакуумной перегонки нефти на заводе.

В свою очередь, местные власти сообщили, что пожар охватил территорию в 500 квадратных метров на территории Сызранского НПЗ. Почти одновременно аналогичная атака с использованием дронов была совершена на Новокуйбышевский НПЗ, что также привело к возникновению пожара.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил информацию об атаке на Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а также о предотвращенной попытке нападения на Новокуйбышевский НПЗ.

Напомним, атаки на российские НПЗ нанесли стране серьезный ущерб. Было повреждено до 12% нефтеперерабатывающих мощностей в России. Кроме того, атаки на российские НПЗ вызвали рост цен на нефть.