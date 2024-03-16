Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России — детали arrow

Дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России — детали

16 марта 2024 11:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в России — детали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в РФ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Самарской области (Россия) произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Местные жители сообщили о сильном взрыве, особенно ощутимом в Юго-Западном районе города.

Об этом сообщили российские СМИ в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Атака дронов по НПЗ России

По данным СМИ, атака привела к выходу из строя одной из ключевых установок для атмосферно-вакуумной перегонки нефти на заводе.

В свою очередь, местные власти сообщили, что пожар охватил территорию в 500 квадратных метров на территории Сызранского НПЗ. Почти одновременно аналогичная атака с использованием дронов была совершена на Новокуйбышевский НПЗ, что также привело к возникновению пожара.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил информацию об атаке на Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а также о предотвращенной попытке нападения на Новокуйбышевский НПЗ. 

Напомним, атаки на российские НПЗ нанесли стране серьезный ущерб. Было повреждено до 12% нефтеперерабатывающих мощностей в России. Кроме того, атаки на российские НПЗ вызвали рост цен на нефть.

пожар
НПЗ
обстрелы
нефть
дроны
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство