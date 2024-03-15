Атаки дронов на НПЗ России, причины, успехи Украины, последствия для РФ

Пожар на НПЗ в Нижегородской области после атаки дрона. Фото: росСМИ

В марте Украина нанесла дроновые удары по ряду ключевых нефтеперерабатывающих заводов на территории Российской Федерации. Каковы были причины такой атаки и каковы последствия для России — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Мартовский удар по российской нефти

Атаки украинских дронов на объекты на территории Российской Федерации не были чем-то новым и неожиданным. В 2023 году беспилотные летательные аппараты наносили удары как по промышленным объектам, так и по военным целям. В частности, одной из самых успешных украинских операций стал удар по военным аэродромам, на которых базировались стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

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Но в марте Россия пережила то, что еще не переживала во время полномасштабной войны. Речь идет об атаках на нефтеперерабатывающие заводы — в Ростовской и Рязанской, Ленинградской и Нижегородской областях. При этом основная изюминка этих атак была не в самом факте ударов по объектам нефтеперерабатывающей индустрии страны-агрессора.

Как объяснил в своем комментарии Новини.LIVE военный эксперт Дмитрий Снегирев, особенностью этих атак является то, что они были одновременны, тогда как в 2023 году те удары по российским НПЗ, которые имели место, — это были одиночные удары. Чем же мартовская атака стала успешнее для Украины и проблемнее для России?

Причины активизации украинских дронов

По словам Снегирева, удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам в марте 2024 года стали не случайностью, а реакцией на увеличение уровня морского экспорта страной-агрессором нефти и нефтепродуктов. Эксперт напомнил, что в последние недели количество вывезенной из России нефти если и не било рекорды, то приближалось к ним.

К примеру, только из одного дальневосточного порта Козьмино только за прошлую неделю вышли 11 танкеров с российской нефтью. Если говорить о недельных показателях, это всего на 1 танкер уступало рекорду российского морского экспорта нефти из Козьмино. А вообще за последние четыре недели уровень продажи нефти в России вырос в среднем на 50 млн долларов в неделю.

То есть Российская Федерация нашла варианты, как обходить западные санкции, введенные против нефтегазовой сферы странами Запада. И в этот момент свой удар по этой сфере нанесла Украина. А для того чтобы он, этот удар был максимально эффективным и болезненным для россиян, атаки происходили одновременно на несколько ключевых нефтеперерабатывающих заводов. Потому что это усиливало эффект и не позволило переключить каналы поставки и переработки углеводородов.

Потери страны-агрессора

Что же получила Россия после мартовских атак, которые, по мнению Дмитрия Снегирева, будут продолжаться и дальше, именно потому, что Украина получила соответствующий результат. Во-первых, общий убыток нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации достаточно серьезный. Повреждения получили около 12% всей отрасли, то есть каждый восьмой баррель нефти не попал на переработку и не отправился на экспорт, в конце концов не принес стране-агрессору валюту, необходимую для продолжения войны против Украины.

Но кроме таких общих успехов — ведь били украинские дроны не по любым НПЗ, а по одним из крупнейших в российском нефтяном газеле — есть и конкретные результаты, которые еще более показательны в контексте борьбы с экономикой путинского режима.

Дмитрий Снегирев напомнил, что один нефтеперерабатывающий завод, Новошахтинский (к которому имела отношение жена бывшего украинского нардепа и главного пророссийского деятеля Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко; сейчас это предприятие принадлежит российскому холдингу "Петон"), который является крупнейшим предприятием отрасли в южной части Российской Федерации, вообще закрылся на ремонт.

Атаки будут продолжаться

Причиной стало то, что украинский дрон сработал очень точно и чувствительно, попав в теплообменник, без которого полноценная работа предприятия просто невозможна. А это, подчеркнул эксперт, в свою очередь означает, что операторы дронов, участвовавших в мартовской атаке на российские НПЗ, били не вслепую, не просто по территории предприятий, а четко знали самые уязвимые точки на территории заводов.

Все это означает одну простую вещь. Эти атаки были хорошо подготовлены — и, учитывая серьезный успех, будут продолжаться и дальше. А Россия и неудачными попытками помешать украинским дронам, и истерической реакцией Кремля в исполнении Дмитрия Медведева (которого обычно отправляют просто попугать противников, если Владимир Путин не имеет никаких конкретных планов ответного удара) — продемонстрировала всю уязвимость и неспособность защитить свою собственную территорию.

И не просто территорию, а ключевую для выживания и продолжения войны отрасль. Так что можно сказать, что украинцы таки нащупали "ахиллесову пяту" путинского режима — и теперь будут бить в эти точки до тех пор, пока полностью не разрушат нефтяную отрасль страны-агрессора. А что будет после этого, после потери главной бюджетоформирующей и бюджетонаполняющей отрасли, спрогнозировать нетрудно. Особенно учитывая, что даже до ударов по НПЗ, за первые два месяца 2024 года, было израсходовано более 90% средств, которые в госбюджете РФ были запланированы на весь год.