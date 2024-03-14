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Какие убытки понесла Россия после массированной дроновой атаки на НПЗ

14 марта 2024 22:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какие убытки понесла Россия после массированной дроновой атаки на НПЗ
Пожар на Новошахтинском НПЗ после дроновой атаки Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Мартовские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесли стране-агрессору серьезный ущерб. Было повреждено до 12% нефтеперерабатывающих мощностей в России, а один из НПЗ вообще закрыли на ремонт после точного удара украинской дроны.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, одновременная атака на несколько российских нефтеперерабатывающих заводов уже принесла ощутимые результаты.

"В результате этих ударов уже было повреждено до 12% нефтеперерабатывающих мощностей в России", — подчеркнул эксперт.

Украина била по конкретным целям на территории НПЗ

Новошахтинский же нефтеперерабатывающий завод вообще был остановлен на ремонт.

"Причиной стало то, что украинский дрон ударил в теплообменник", — объяснил Снегирев.

Он подчеркнул, что дроны атаковали не просто территорию НПЗ, а били по конкретным определенным целям, чтобы нанести максимальный ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Напомним, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Также мы писали о том, что в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.

НПЗ
Дмитрий Снегирев
дроны
война в Украине

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