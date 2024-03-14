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Атаки на російські НПЗ викликали зростання цін на нафту

14 березня 2024 08:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Атаки на російські НПЗ викликали зростання цін на нафту
Пожежа на НПЗ. Іллюстративне фото: Yauhen_Akulich
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Нафтовий ринок переживає турбулентний період, спровокований атаками на нафтопереробні заводи в Росії, що призвело до різкого зростання цін на нафту. В Азії ціни підскочили 14 березня, відбиваючи високий попит у США та розповсюджені серед інвесторів побоювання щодо подальших постачань.

Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту 

У зв'язку зі зростаючим попитом у Сполучених Штатах і геополітичними турбуленціями в результаті атак на російські НПЗ, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2%, до 84,2 доларів за барель, а WTI подорожчала на 0,2%, до $79,9 за барель. Це ще одне підтвердження підвищеного інтересу до нафти на світовому ринку в умовах нестабільності.

"Сильний експорт нафтопродуктів зі Сполучених Штатів призвів до зниження запасів бензину до тримісячного мінімуму. Ринок також реагує на зростаючі геополітичні ризики, особливо після того, як українські сили атакували російський нафтопереробний завод", — відзначили аналітики ANZ.

Слід зазначити, що в умовах загострення ситуації на міжнародному ринку, США вирішили підтримати попит на нафту, закупивши близько 3,25 мільйонів барелів нафти для свого Стратегічного нафтового резерву з постачанням у серпні.

Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза.  Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС. 

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