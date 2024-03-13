На нафтобазі в російській Рязані масштабна пожежа — очевидці скаржаться на вибухи
У російській Рязані в середу, 13 березня, зайнялася нафтобаза. Росіяни перед цим нарахували три вибухи, які не припиняють лунати через атаку безпілотників. На місце подій з'їжджаються екстрені служби, а пожежа тим часом продовжує розгорятися.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа на нафтобазі в Рязані 13 березня
Зі слів очевидців, спершу прогриміло кілька вибухів, опісля з боку нафтопереробного заводу почав підійматися густий чорний дим.
Росіяни, емоційно реагуючи на місцеві події, красномовно стверджують, що завод атакували безпілотники.
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Дим здіймається настільки високо, що його можна помітити з усіх околиць міста. Російські соцмережі повідомляють, що площа пожежі вже становить 100 кв. м, палає саме установка блоку теплообмінника.
На місце виїхало кілька пожежних авто. Наразі місцева влада ніяк не коментує ситуацію.
Нагадаємо, що в Росії в ніч проти середи, 13 березня, гриміли вибухи в трьох областях. Йдеться про Бєлгородську, Курську та Воронезьку. Губернатори нарікають на атаку безпілотників.
Також ми писали, що в російському Волгодонську Ростовської області у вівторок, 12 березня, теж було чути вибухи. Повідомлялося про "роботу ППО" по "невідомих безпілотниках".
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