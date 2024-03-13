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На нафтобазі в російській Рязані масштабна пожежа — очевидці скаржаться на вибухи

13 березня 2024 06:34
оновлено: 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На нафтобазі в російській Рязані масштабна пожежа — очевидці скаржаться на вибухи
Пожежа на нафтобазі в Рязані. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Рязані в середу, 13 березня, зайнялася нафтобаза. Росіяни перед цим нарахували три вибухи, які не припиняють лунати через атаку безпілотників. На місце подій з'їжджаються екстрені служби, а пожежа тим часом продовжує розгорятися.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на нафтобазі в Рязані 13 березня

Зі слів очевидців, спершу прогриміло кілька вибухів, опісля з боку нафтопереробного заводу почав підійматися густий чорний дим.

Росіяни, емоційно реагуючи на місцеві події, красномовно стверджують, що завод атакували безпілотники.

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Дим здіймається настільки високо, що його можна помітити з усіх околиць міста. Російські соцмережі повідомляють, що площа пожежі вже становить 100 кв. м, палає саме установка блоку теплообмінника.

Пожежа на нафтобазі в Рязані
Пожежа на нафтобазі в Рязані. Фото: росЗМІ
Пожежа на нафтобазі в Рязані
Пожежа на нафтобазі в Рязані. Фото: росЗМІ
Пожежа на нафтобазі в Рязані
Пожежа на нафтобазі в Рязані. Фото: росЗМІ
Пожежа на нафтобазі в Рязані
Пожежа на нафтобазі в Рязані. Фото: росЗМІ

На місце виїхало кілька пожежних авто. Наразі місцева влада ніяк не коментує ситуацію.

Пожежа на нафтобазі в Рязані
Пожежа на нафтобазі в Рязані. Фото: росЗМІ
Пожежа на нафтобазі в Рязані
Пожежа на нафтобазі в Рязані. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що в Росії в ніч проти середи, 13 березня, гриміли вибухи в трьох областях. Йдеться про Бєлгородську, Курську та Воронезьку. Губернатори нарікають на атаку безпілотників.

Також ми писали, що в російському Волгодонську Ростовської області у вівторок, 12 березня, теж було чути вибухи. Повідомлялося про "роботу ППО" по "невідомих безпілотниках".

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