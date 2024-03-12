У Ростовській області лунають вибухи — що сталося

Вибух на російській нафтобазі. Фото ілюстративне: The Moscow Times

В російському місті Волгодонськ Ростовської області лунають вибухи. Повідомляється про "роботу ППО" по "невідомих безпілотниках".

Про це повідомляють соцмережі.

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Як повідомляється в місцевих Telegram-спільнотах, нібито по "невідомих безпілотниках", які цілились у Ростовську атомну електростанцію, працювали мобільні ЗРК "Панцир".

ЗРК "Панцир" ведуть вогонь в небо. Джерело: скриншот

Проте в місцевій владі стверджують, що жодного "невідомого" дрона в небі не було. За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, на території Ростовської АЕС поблизу міста, сил ППО РФ "не було".

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше в Нижньогородському регіоні Росії було атаковано нафтопереробний завод "Лукойл", де спалахнула нафтоперегонна установка.

А нещодавно у Бєлгородській області сталася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито теж атакував безпілотник.