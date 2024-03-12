У Ростовській області лунають вибухи — що сталося
В російському місті Волгодонськ Ростовської області лунають вибухи. Повідомляється про "роботу ППО" по "невідомих безпілотниках".
Про це повідомляють соцмережі.
В Ростовській області лунають вибухи
Як повідомляється в місцевих Telegram-спільнотах, нібито по "невідомих безпілотниках", які цілились у Ростовську атомну електростанцію, працювали мобільні ЗРК "Панцир".
Проте в місцевій владі стверджують, що жодного "невідомого" дрона в небі не було. За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, на території Ростовської АЕС поблизу міста, сил ППО РФ "не було".
Нагадаємо, раніше в Нижньогородському регіоні Росії було атаковано нафтопереробний завод "Лукойл", де спалахнула нафтоперегонна установка.
А нещодавно у Бєлгородській області сталася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито теж атакував безпілотник.
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