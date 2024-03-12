В Ростовской области раздаются взрывы — что произошло

Взрыв на российской нефтебазе. Фото иллюстративное: The Moscow Times

В российском городе Волгодонск Ростовской области раздаются взрывы. Сообщается о "работе ПВО" по "неизвестным беспилотникам".

Об этом сообщают соцсети.

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Как сообщается в местных Telegram-сообществах, якобы по "неизвестным беспилотникам", которые целились в Ростовскую атомную электростанцию, работали мобильные ЗРК "Панцирь".

ЗРК "Панцирь" ведут огонь в небо. Источник: скриншот

Однако местные власти утверждают, что ни одного "неизвестного" дрона в небе не было. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на территории Ростовской АЭС вблизи города, сил ПВО РФ "не было".

Источник: Telegram

Напомним, ранее в Нижегородском регионе России был атакован нефтеперерабатывающий завод "Лукойл", где вспыхнула нефтеперегонная установка.

А недавно в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, которую якобы тоже атаковал беспилотник.