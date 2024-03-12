В Ростовской области раздаются взрывы — что произошло
В российском городе Волгодонск Ростовской области раздаются взрывы. Сообщается о "работе ПВО" по "неизвестным беспилотникам".
Об этом сообщают соцсети.
В Ростовской области раздаются взрывы
Как сообщается в местных Telegram-сообществах, якобы по "неизвестным беспилотникам", которые целились в Ростовскую атомную электростанцию, работали мобильные ЗРК "Панцирь".
Однако местные власти утверждают, что ни одного "неизвестного" дрона в небе не было. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на территории Ростовской АЭС вблизи города, сил ПВО РФ "не было".
А недавно в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, которую якобы тоже атаковал беспилотник.
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