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Атаки на российские НПЗ вызвали рост цен на нефть

14 марта 2024 08:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Атаки на российские НПЗ вызвали рост цен на нефть
Пожар на НПЗ. Иллюстративное фото: Yauhen_Akulich
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Нефтяной рынок переживает турбулентный период, спровоцированный атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России , что привело к резкому росту цен на нефть. В Азии цены подскочили 14 марта, отражая высокий спрос в США и распространенные среди инвесторов опасения по поводу дальнейших поставок.

Об этом сообщает Reuters.

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В связи с растущим спросом в Соединенных Штатах и геополитическими турбуленциями в результате атак на российские НПЗ, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 84,2 долларов за баррель, а WTI подорожала на 0,2%. , до $79,9 за баррель. Это еще одно подтверждение повышенного интереса к нефти на мировом рынке в условиях нестабильности.

"Сильный экспорт нефтепродуктов из Соединенных Штатов привел к снижению запасов бензина до трехмесячного минимума. Рынок также реагирует на растущие геополитические риски, особенно после того, как украинские силы атаковали российский нефтеперерабатывающий завод", — отметили аналитики ANZ.

Следует отметить, что в условиях обострения ситуации на международном рынке США решили поддержать спрос на нефть, закупив около 3,25 миллионов баррелей нефти для своего Стратегического нефтяного резерва с поставками в августе.

Напомним, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Также мы писали о том, что в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.

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