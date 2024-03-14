Яких збитків зазнала Росія після масованої дронової атаки на НПЗ

Пожежа на Новошахтинському НПЗ після дронової атаки. Фото: росЗМІ

Березневі атаки на російські нафтопереробні заводи завдали країні-агресору серйозних збитків. Було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей в Росії, а один із НПЗ взагалі закрили на ремонт після влучного удару українського дрону.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Що після березневих дронових атак втратила Росія

За словами Дмитра Снєгирьова, одночасна атака на кілька російських нафтопереробних заводів уже принесла відчутні результати.

"Внаслідок цих ударів уже було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей в Росії", — наголосив експерт.

Україна била по конкретних цілях на території НПЗ

А Новошахтинський нафтопереробний завод взагалі був зупинений на ремонт.

"Причиною стало те, що український дрон влучив у теплообмінник", — пояснив Снєгирьов.

Він наголосив, що дрони атакували не просто територію НПЗ, а били по конкретних визначених цілях, аби завдати максимальних збитків російській нафтопереробній галузі.

Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.

Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС.