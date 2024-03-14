Яких збитків зазнала Росія після масованої дронової атаки на НПЗ
Березневі атаки на російські нафтопереробні заводи завдали країні-агресору серйозних збитків. Було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей в Росії, а один із НПЗ взагалі закрили на ремонт після влучного удару українського дрону.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Що після березневих дронових атак втратила Росія
За словами Дмитра Снєгирьова, одночасна атака на кілька російських нафтопереробних заводів уже принесла відчутні результати.
"Внаслідок цих ударів уже було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей в Росії", — наголосив експерт.
Україна била по конкретних цілях на території НПЗ
А Новошахтинський нафтопереробний завод взагалі був зупинений на ремонт.
"Причиною стало те, що український дрон влучив у теплообмінник", — пояснив Снєгирьов.
Він наголосив, що дрони атакували не просто територію НПЗ, а били по конкретних визначених цілях, аби завдати максимальних збитків російській нафтопереробній галузі.
Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.
Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС.
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