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Яких збитків зазнала Росія після масованої дронової атаки на НПЗ

14 березня 2024 22:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Яких збитків зазнала Росія після масованої дронової атаки на НПЗ
Пожежа на Новошахтинському НПЗ після дронової атаки. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Березневі атаки на російські нафтопереробні заводи завдали країні-агресору серйозних збитків. Було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей в Росії, а один із НПЗ взагалі закрили на ремонт після влучного удару українського дрону.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, одночасна атака на кілька російських нафтопереробних заводів уже принесла відчутні результати.

"Внаслідок цих ударів уже було пошкоджено до 12% нафтопереробних потужностей в Росії", — наголосив експерт.

Україна била по конкретних цілях на території НПЗ

А Новошахтинський нафтопереробний завод взагалі був зупинений на ремонт.

"Причиною стало те, що український дрон влучив у теплообмінник", — пояснив Снєгирьов.

Він наголосив, що дрони атакували не просто територію НПЗ, а били по конкретних визначених цілях, аби завдати максимальних збитків російській нафтопереробній галузі.

Нагадаємо, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

Також ми писали про те, що у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза.  Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС. 

НПЗ
Дмитро Снєгирьов
дрони
війна в Україні

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