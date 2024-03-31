РФ офіційно звинуватила Україну в теракті в Крокусі та вимагає арештувати "винних"

Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії офіційно звинуватило Україну в нібито здійсненні теракту в торговельному центрі "Крокус". Там висунули вимогу арештувати винних.

Про це пишуть російські ЗМІ у неділю, 31 березня.

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"Слідчі дії компетентних органів Росії вказують, що сліди останніх терактів ведуть на Україну", — йдеться у заяві МЗС.

Також в Росії заявили, що Київ "має припинити будь-яку підтримку тероризму" і "відшкодувати збитки жертвам нападу на "Крокус".

Крім того, міністерство закордонних справ РФ передало вимогу Україні негайно арештувати "всіх винних" у теракті в ТЦ "Крокус".

Також росіяни вимагають заарештувати очільника СБУ Василя Малюка після того, як він "визнав організацію підриву Кримського моста".

Скриншот допису МЗС Росії

Скриншот допису МЗС Росії

Нагадаємо, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" у Москві сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

23 березня увечері завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російська влада намагається звалити провину на когось іншого.

Також на інцидент відреагували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна до теракту.

ISW повідомляв, що сам спосіб проведення теракту відповідає попереднім атакам бойовиків ІДІЛ, зокрема у Парижі у 2015 році.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території. Ця інформація надходила через розвідувальні структури, які діють в Сирії, і потрапила до Москви.