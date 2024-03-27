Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Буданов заявив, що РФ знала про підготовку теракту ще в лютому arrow

Буданов заявив, що РФ знала про підготовку теракту ще в лютому

27 березня 2024 21:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Буданов заявив, що РФ знала про підготовку теракту ще в лютому
Кирило Буданов. Фото: ГУР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території. Ця інформація надходила через розвідувальні структури, які діють в Сирії, і потрапила до Москви.

Про це на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій під час виступу заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

Читайте також:

Підготовка до теракту

"Як мінімум, 15 лютого 2024 року Росія знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", — сказав Буданов.

Начальник ГУР зауважив, що Росія заздалегідь знала про маршрути прибуття бойових груп на свою територію через інші країни. Також він наголосив, що у Кремлі вже тричі змінювали версії подій, намагаючись привести до теракту "український слід".

"З'явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею", — заявив Кирило Буданов.

Він також додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, що зможе його контролювати, але, як і в інших випадках, хаос вийшов з-під контролю.

Нагадаємо, 23 березня увечері у Crocus City Hall завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб. 

Також ми писали, що бойовики ІДІЛ назвали теракт  помстою Росії за боротьбу проти ісламістів, охрестивши напад частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу. Раніше напад приписували підрозділу бойовиків, "Вілаят-Кавказ". 

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт, наголосивши, що Кремль намагається звалити провину на когось іншого. В МЗС України заявили, що українська сторона не причетна до теракту.

теракт
Кирило Буданов
ГУР
Росія
ТЦ Крокус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ