Буданов заявив, що РФ знала про підготовку теракту ще в лютому

Кирило Буданов. Фото: ГУР

Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території. Ця інформація надходила через розвідувальні структури, які діють в Сирії, і потрапила до Москви.

Про це на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій під час виступу заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

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Підготовка до теракту

"Як мінімум, 15 лютого 2024 року Росія знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", — сказав Буданов.

Начальник ГУР зауважив, що Росія заздалегідь знала про маршрути прибуття бойових груп на свою територію через інші країни. Також він наголосив, що у Кремлі вже тричі змінювали версії подій, намагаючись привести до теракту "український слід".

"З'явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею", — заявив Кирило Буданов.

Він також додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, що зможе його контролювати, але, як і в інших випадках, хаос вийшов з-під контролю.

Нагадаємо, 23 березня увечері у Crocus City Hall завершилась рятувальна операція. За добу з-під завалів дістали 133 тіла, з них вдалося ідентифікувати 50 осіб.

Також ми писали, що бойовики ІДІЛ назвали теракт помстою Росії за боротьбу проти ісламістів, охрестивши напад частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу. Раніше напад приписували підрозділу бойовиків, "Вілаят-Кавказ".

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт, наголосивши, що Кремль намагається звалити провину на когось іншого. В МЗС України заявили, що українська сторона не причетна до теракту.