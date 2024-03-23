У ТЦ Крокус завершилась рятувальна операція, однак пошук продовжується

Пожежа у ТЦ "Крокус" 22 березня. Фото: росЗМІ

У московському торговому центрі "Крокус" завершилась рятувальна операція. Однак пошук ще триває.

Про це повідомив губернатор Московської області Олексій Воробйов у Telegram у суботу, 23 березня.

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За словами Воробйова, рятувальники розчистили величезний пласт глядацької зали. За добу з-під завалів дістали 133 тіла. Росіянам вдалося ідентифікувати особи 50 загиблих. У лікарнях перебувають 107 осіб.

Вночі рятувальники будуть створювати отвір із західного боку "Крокуса". За словами губернатора Московської області, це дасть змогу полегшити доступ до концертного залу.

"Що стосується автомобілів, які залишилися на парковці: після закінчення пошукової операції — орієнтовно завтра ввечері — ми почнемо вирішувати це питання", — додав Воробйов.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого.