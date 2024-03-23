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Теракт в ТЦ Крокус — нові подробиці про наслідки стрілянини в Москві

23 березня 2024 07:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Теракт в ТЦ Крокус — нові подробиці про наслідки стрілянини в Москві
ТЦ "Крокус" всередині. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Москві в торговому центрі "Крокус" у п'ятницю, 22 березня, сталася стрілянина. Згодом там зайнялася пожежа, кількість загиблих зросла до 82 росіян, близько сотні поранені. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Губернатор Московської області провів збори оперативного штабу на місці теракту. За його словами, станом на ранок у лікарнях Москви та області перебувають 115 осіб, серед них п'ятеро дітей.

Відомо, що пожежу в "Крокусі" досі не загасили — вранці над будівлею продовжує підійматися стовп диму. За даними МНС, осередки займань ліквідовуватимуть ще близько двох годин.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото будівлі всередині.

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Будівля ТЦ всередині. Фото: росЗМІ

Розбір завалів в залі для глядачів триватиме протягом усього дня — там частково обвалилися перекриття.

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Будівля ТЦ всередині. Фото: росЗМІ

Також О 10.00 місцева влада планує опублікувати список загиблих унаслідок теракту, яких вдалося ідентифікувати.

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Будівля ТЦ всередині. Фото: росЗМІ

Раніше ми писали, що у Москві зросла кількість жертв теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" після стрілянини. Багато людей померли від пожежі, яка сталася після теракту.

Крім того, на інцидент відреагували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна до теракту.

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