Теракт в ТЦ Крокус — нові подробиці про наслідки стрілянини в Москві

ТЦ "Крокус" всередині. Фото: росЗМІ

У Москві в торговому центрі "Крокус" у п'ятницю, 22 березня, сталася стрілянина. Згодом там зайнялася пожежа, кількість загиблих зросла до 82 росіян, близько сотні поранені.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Теракт в ТЦ Крокус 22 березня

Губернатор Московської області провів збори оперативного штабу на місці теракту. За його словами, станом на ранок у лікарнях Москви та області перебувають 115 осіб, серед них п'ятеро дітей.

Відомо, що пожежу в "Крокусі" досі не загасили — вранці над будівлею продовжує підійматися стовп диму. За даними МНС, осередки займань ліквідовуватимуть ще близько двох годин.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото будівлі всередині.

Будівля ТЦ всередині. Фото: росЗМІ

Розбір завалів в залі для глядачів триватиме протягом усього дня — там частково обвалилися перекриття.

Будівля ТЦ всередині. Фото: росЗМІ

Також О 10.00 місцева влада планує опублікувати список загиблих унаслідок теракту, яких вдалося ідентифікувати.

Будівля ТЦ всередині. Фото: росЗМІ

Раніше ми писали, що у Москві зросла кількість жертв теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" після стрілянини. Багато людей померли від пожежі, яка сталася після теракту.

Крім того, на інцидент відреагували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна до теракту.