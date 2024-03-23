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В МЗС заявили, що Україна не причетна до теракту в Crocus City Hall

23 березня 2024 00:17
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
В МЗС заявили, що Україна не причетна до теракту в Crocus City Hall
Пожежа у Crocus City Hall. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності нашої країни до стрілянини в концертному залі Crocus City Hall у підмосковному Красногорську. У дипвідомстві ці заяви категорично відкинули.

Про це у п'ятницю, 22 березня, повідомило МЗС.

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У міністерстві назвали такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства.

"Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців у результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів і тортур", — йдеться у заяві.

Також МЗС закликало міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.

Нагадаємо, в Crocus City Hall невідомі влаштували масовий розстріл. Наразі повідомляється про близько 40 загиблих. 

До слова, біля місця стрілянини знайшли автобус з нібито українським номерним знаком.

ГУР звинуватило в організації теракту владу російські спецслужби. 

Раніше Легіон "Свобода Росії" звинуватив Кремль в організації теракту в ТЦ, додавши, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду російського президента.

теракт
МЗС
стрілянина
Москва
ТЦ

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