Легіон "Свобода Росії" звинуватив Кремль у теракті в Crocus City Hall

Пожежа в ТЦ Crocus City Hall. Фото: соцмережі

Легіон "Свобода Росії" звинуватив Кремль в організації теракту в підмосковному ТЦ Crocus City Hall. Там додають, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду Володимира Путіна.

Про це йдеться в офіційних соцмережах підрозділу.

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"У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією", — кажуть легіонери.

Вони додають, що теракт та його медійне освітлення готувалися дуже довго.

Джерело: Тelegram

"Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. "Рязанський цукор" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", — кажуть легіонери.

Нагадаємо, раніше в підмосковній кіноконцертній залі Crocus City Hall відбулася масштабна стрілянина, внаслідок чого спалахнула пожежа. Наразі відомо, що нападники були у військовій формі.

Ще раніше у Москві розгорілася пожежа в концерт-холі "Известия Hall", під час якої одна людина зникла безвісти.