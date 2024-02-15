У Москві палає будівля "Известия Hall" — що відомо про інцидент

Сильна пожежа в Росії. Ілюстративне фото: скриншот

У російські столиці Москва розгорілася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall" близько 05:00 у четвер, 15 лютого. Над гасінням працюють працівники МНС.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Москві на Пушкінській площі горить будівля "Известия Hall". Наразі про причини пожежі не повідомляють.

Крім того, за даними російських соцмереж, вогонь перекинувся на бар "Резиденция" та нічний клуб Lookin Rooms, які згоріли. Частину персоналу вдалося евакуювати, одну людину не можуть знайти. Пожежу локалізувати не вдається, вона набирає обертів.

Оновлено 05:50. Пожежа розгорілася до 800 кв. м, їй присвоєно третій рівень складності.

Нагадаємо, що в четвер, 15 лютого, розгорілася потужна пожежа на нафтобазі в російській Курській області. За словами місцевої влади, пожежа зайнялася нібито внаслідок атаки дронів.

Також ми повідомляли, що палав завод МіГ на Ленінградському проспекті в російській Москві у вівторок, 13 лютого. Пожежа розпласталась на 70 кв. м, інцидент супроводжувався евакуацією людей.