В Москве горит здание "Известия Hall" — что известно об инциденте
В российские столице Москва разгорелся пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall" около 05:00 в четверг, 15 февраля. Над тушением работают работники МЧС.
Об этом сообщают РосСМИ.
Пожар в Москве 15 февраля
В Москве на Пушкинской площади горит здание "Известия Hall". Пока о причинах пожара не сообщают.
Кроме того, по данным российских соцсетей, огонь перекинулся на бар "Резиденция" и ночной клуб Lookin Rooms, которые сгорели. Часть персонала удалось эвакуировать, одного человека не могут найти. Пожар локализовать не удается, он набирает обороты.
Обновлено 05:50. Пожар разгорелся до 800 кв. м, ей присвоен третий уровень сложности.
Напомним, что в четверг, 15 февраля, разгорелся мощный пожар на нефтебазе в российской Курской области. По словам местных властей, пожар загорелся якобы в результате атаки дронов.
Также мы сообщали, что пылал завод МиГ на Ленинградском проспекте в Москве во вторник, 13 февраля. Пожар распластался на 70 кв. м, инцидент сопровождался эвакуацией людей.
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