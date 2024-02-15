В Москве горит здание "Известия Hall" — что известно об инциденте

Сильный пожар в России. Иллюстративное фото: скриншот

В российские столице Москва разгорелся пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall" около 05:00 в четверг, 15 февраля. Над тушением работают работники МЧС.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пожар в Москве 15 февраля

В Москве на Пушкинской площади горит здание "Известия Hall". Пока о причинах пожара не сообщают.

Кроме того, по данным российских соцсетей, огонь перекинулся на бар "Резиденция" и ночной клуб Lookin Rooms, которые сгорели. Часть персонала удалось эвакуировать, одного человека не могут найти. Пожар локализовать не удается, он набирает обороты.

Обновлено 05:50. Пожар разгорелся до 800 кв. м, ей присвоен третий уровень сложности.

Напомним, что в четверг, 15 февраля, разгорелся мощный пожар на нефтебазе в российской Курской области. По словам местных властей, пожар загорелся якобы в результате атаки дронов.

Также мы сообщали, что пылал завод МиГ на Ленинградском проспекте в Москве во вторник, 13 февраля. Пожар распластался на 70 кв. м, инцидент сопровождался эвакуацией людей.