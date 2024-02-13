У Москві сталася пожежа на заводі МіГ
У Москві сталася пожежа на заводі МіГ на Ленінградському проспекті. За попередньою інформацією, палає реконструйований цех, який прибудований до діючого корпусу заводу.
Про це повідомив Telegram-канал Baza у вівторок, 13 лютого.
Пожежа у Москві
РосЗМІ пишуть, що загоряння сталося на другому і третьому поверхах будівлі. Причина пожежі наразі невідома.
"Площа пожежі — 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація", — йдеться у повідомленні.
На місце події прибуло декілька пожежних бригад, які ліквідували вогонь, однак покрівля продовжує тліти.
Пожежники намагаються запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі.
Нагадаємо, 13 лютого у Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Газпромнафти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.
Також українські безпілотники завдали удару по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї 9 лютого. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.
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