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У Москві сталася пожежа на заводі МіГ

13 лютого 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Москві сталася пожежа на заводі МіГ
Пожежа у Москві. Архівне фото: t.me/infomoscow24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Москві сталася пожежа на заводі МіГ на Ленінградському проспекті. За попередньою інформацією, палає реконструйований цех, який прибудований до діючого корпусу заводу.

Про це повідомив Telegram-канал Baza у вівторок, 13 лютого.

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РосЗМІ пишуть, що загоряння сталося на другому і третьому поверхах будівлі. Причина пожежі наразі невідома. 

"Площа пожежі — 70 квадратних метрів. Наразі проводиться евакуація", — йдеться у повідомленні.

На місце події прибуло декілька пожежних бригад, які ліквідували вогонь, однак покрівля продовжує тліти.

Пожежники намагаються запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі.

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Допис Telegram-каналу Baza. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 лютого у Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Газпромнафти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

Також українські безпілотники завдали удару по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї 9 лютого. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.

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Москва

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