В Москве произошел пожар на заводе МиГ
В Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, пылает реконструированный цех, который пристроен к действующему корпусу завода.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza во вторник, 13 февраля.
Пожар в Москве
РосСМИ пишут, что возгорание произошло на втором и третьем этажах здания. Причина пожара неизвестна.
"Площадь пожара — 70 квадратных метров. Сейчас проводится эвакуация", — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад, которые ликвидировали огонь, однако кровля продолжает тлеть.
Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания.
Напомним, 13 февраля в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.
Также украинские беспилотники нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае 9 февраля. Речь идет об Ильском и Афипском заводах.
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