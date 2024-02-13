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В Москве произошел пожар на заводе МиГ

13 февраля 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве произошел пожар на заводе МиГ
Пожар в Москве. Архивное фото: t.me/infomoscow24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, пылает реконструированный цех, который пристроен к действующему корпусу завода.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza во вторник, 13 февраля.

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РосСМИ пишут, что возгорание произошло на втором и третьем этажах здания. Причина пожара неизвестна.

"Площадь пожара — 70 квадратных метров. Сейчас проводится эвакуация", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад, которые ликвидировали огонь, однако кровля продолжает тлеть.

Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания.

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Пост Telegram-канала Baza. Фото: скриншот

Напомним, 13 февраля в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

Также украинские беспилотники нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае 9 февраля. Речь идет об Ильском и Афипском заводах.

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