Пожежа у Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Газпромнафти" у вівторок, 13 лютого. Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа на нафтопереробному заводі Москви

Росіяни зазначили, що близько 02:30 побачили вогонь. За їхніми словами, на місце пожежі поспішали медики та пожежники, однак у московському управлінні МНС не підтвердили загоряння.

РосЗМІ пишуть, що з 2023 року безпілотники з камерами проводили розвідку території навколо найбільшого в Москві нафтопереробного заводу. Востаннє квадрокоптер помітили поруч із НПЗ в серпні минулого року.

Цей завод забезпечує 40% потреб Москви в бензині і 50% в дизельному пальному, а також є основним постачальником палива для столичних аеропортів.

Нагадаємо, українські безпілотники завдали удару по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї 9 лютого. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.

Також нещодавно у Москві сталася серйозна пожежа в семиповерховому житловому будинку. Люди просили про допомогу з вікон палаючої будівлі.