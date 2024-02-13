Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі arrow

У Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі

13 лютого 2024 11:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі
Пожежа у Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Газпромнафти" у вівторок, 13 лютого. Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Пожежа на нафтопереробному заводі Москви

Росіяни зазначили, що близько 02:30 побачили вогонь. За їхніми словами, на місце пожежі поспішали медики та пожежники, однак у московському управлінні МНС не підтвердили загоряння.

РосЗМІ пишуть, що з 2023 року безпілотники з камерами проводили розвідку території навколо найбільшого в Москві нафтопереробного заводу. Востаннє квадрокоптер помітили поруч із НПЗ в серпні минулого року.

Цей завод забезпечує 40% потреб Москви в бензині і 50% в дизельному пальному, а також є основним постачальником палива для столичних аеропортів.  

Нагадаємо, українські безпілотники завдали удару по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї 9 лютого. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.

Також нещодавно у Москві сталася серйозна пожежа в семиповерховому житловому будинку. Люди просили про допомогу з вікон палаючої будівлі. 

росія
пожежа
завод
росіяни
Москва
нафта
вогонь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі