Пожар в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти" во вторник, 13 февраля. Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Москвы

Россияне отметили, что около 02:30 увидели огонь. По их словам, на место пожара спешили медики и пожарные, однако в московском управлении МЧС не подтвердили возгорание.

РосСМИ пишут, что с 2023 года беспилотники с камерами проводили разведку территории вокруг крупнейшего в Москве нефтеперерабатывающего завода. В последний раз квадрокоптер был замечен рядом с НПЗ в августе прошлого года.

Этот завод обеспечивает 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизельном топливе, а также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов.

Напомним, украинские беспилотники нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае в 9 февраля. Речь идет об Ильском и Афипском заводах.

Также недавно в Москве произошел серьезный пожар в семиэтажном жилом доме. Люди просили о помощи из окон горящего здания.