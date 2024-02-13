В Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти" во вторник, 13 февраля. Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Москвы
Россияне отметили, что около 02:30 увидели огонь. По их словам, на место пожара спешили медики и пожарные, однако в московском управлении МЧС не подтвердили возгорание.
РосСМИ пишут, что с 2023 года беспилотники с камерами проводили разведку территории вокруг крупнейшего в Москве нефтеперерабатывающего завода. В последний раз квадрокоптер был замечен рядом с НПЗ в августе прошлого года.
Этот завод обеспечивает 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизельном топливе, а также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов.
Напомним, украинские беспилотники нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае в 9 февраля. Речь идет об Ильском и Афипском заводах.
Также недавно в Москве произошел серьезный пожар в семиэтажном жилом доме. Люди просили о помощи из окон горящего здания.
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