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Люди просять про допомогу з вікон палаючого будинку — у Москві горить багатоповерхівка

9 лютого 2024 00:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Пожежа в Москві 9 лютого - горить багатоповерхівка на Черняховському
Пожежа у Москві 9 лютого. Фото: скріншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Серйозна пожежа спалахнула на півночі Москви у четвер, 9 лютого. Там палає семиповерховий житловий будинок на вулиці Черняховського. Люди просять про допомогу з вікон палаючої будівлі. Рятувальники намагаються евакуювати мешканців.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежі надано підвищений ранг складності. На місці працюють працівники МНС. Інформації про постраждалих наразі немає.

До гасіння вогню залучають авіацію. Площа пожежі вже понад 2000 квадратів, вогонь продовжує поширюватись.

Місцеві жителі повідомляють, що згарище перебралося через вітер на другу будівлю

У деяких місцях вже почалося обвалення покрівлі.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що Волгоград 3 лютого атакували безпілотники. Ймовірно, внаслідок падіння дрону на нафтопереробному заводі (НПЗ) у Червоноармійському районі Волгограда стався потужний вибух, а потім спалахнула сильна пожежа.

Також у Москві сталася чергова пожежа на столичній ТЕЦ-23 на Монтажній вулиці міського району Гольяново. На місці події вибухнув трансформатор.

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Росія

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