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Люди просят о помощи из окон горящего дома — в Москве горит многоэтажка

9 февраля 2024 00:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Пожар в Москве 9 февраля - горит многоэтажка на Черняховского
Пожар в Москве 9 февраля. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Серьёзный пожар вспыхнул на севере Москвы в четверг, 9 февраля. Там полыхает семиэтажный жилой дом на улице Черняховского. Люди просят о помощи из окон горящей постройки. Спасатели пытаются эвакуировать жильцов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока нет. 

К тушению огня привлекают авиацию. Площадь пожара уже больше 2000 квадратов, огонь продолжает распространяться.

Местные жители сообщают, что пепелище перебралось из-за ветра на второе здание

В некоторых местах уже началось обрушение горящей кровли.

Напомним, ранее в России заявили, что Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. Вероятно, в результате падения дрона на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул сильный пожар.

Также в Москве произошел очередной пожар на столичной ТЭЦ-23 на Монтажной улице городского района Гольяново. На месте происшествия взорвался трансформатор.

 

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Москва
Россия

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