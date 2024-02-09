Пожар в Москве 9 февраля - горит многоэтажка на Черняховского

Пожар в Москве 9 февраля. Фото: скриншот

Серьёзный пожар вспыхнул на севере Москвы в четверг, 9 февраля. Там полыхает семиэтажный жилой дом на улице Черняховского. Люди просят о помощи из окон горящей постройки. Спасатели пытаются эвакуировать жильцов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар в Москве 9 февраля

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

К тушению огня привлекают авиацию. Площадь пожара уже больше 2000 квадратов, огонь продолжает распространяться.

Местные жители сообщают, что пепелище перебралось из-за ветра на второе здание

В некоторых местах уже началось обрушение горящей кровли.

Напомним, ранее в России заявили, что Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. Вероятно, в результате падения дрона на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул сильный пожар.

Также в Москве произошел очередной пожар на столичной ТЭЦ-23 на Монтажной улице городского района Гольяново. На месте происшествия взорвался трансформатор.