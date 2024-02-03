В Волгограде загорелся нефтеперерабатывающий завод — россияне заявили об атаке БпЛА

Российские пожарные тушат огонь на НПЗ. Фото: росСМИ

В России заявили, что Волгоград в субботу, 3 февраля, атаковали беспилотники. Вероятно, в результате падения дрона на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России в Волгоградской области.

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В результате падения беспилотника случился взрыв на НПЗ в Волгограде. Произошел мощный пожар на площади 300 кв. м. На месте происшествия продолжается работа экстренных служб, пытающихся потушить огонь. По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет.

По данным российских телеграм-каналов, загорелся российский завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении ведомства РФ.

Скриншот поста МЧС РФ

"Прилет" беспилотника в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о якобы атаке дронами по региону. Гладков указал, что системы ПВО якобы сбили беспилотник самолетного типа. Это произошло в Новооскольском городском округе. По его словам, пострадавших нет.

"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КамАЗ. Подомовой обход территории будет продлен в светлое время суток", — подчеркнул чиновник.

Скриншот поста Гладкова

Напомним, масштабный пожар разгорелся в городе Буйнакске в российском Дагестане 1 февраля. Пылал центральный универсальный магазин.

Добавим, в Москве произошел очередной пожар на столичной ТЭЦ-23 на Монтажной улице городского района Гольяново. На месте происшествия взорвался трансформатор.

Также мы писали, что сильный пожар произошел в центре Москвы 30 января в здании с офисом Коммунистической партии РФ. Также там была экспозиция музея пожарной безопасности.