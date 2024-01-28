У Москві сталася пожежа в театрі сатири

Пожежа у московському театрі сатири. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 28 січня, у центрі Москви сталася пожежа в театрі сатири. Відомо, що рятувальники евакуювали вже 50 людей.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа в московському театрі сатири

РосЗМІ пишуть, що горять дерев'яні конструкції на купольному даху. Площа пожежі становить 250 кв. м. Вогонь продовжує поширюватися.

"Пожежа почалася під час ремонтних робіт. Наразі з будівлі ведеться евакуація", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Красноярському краї РФ горів цех з виробництва аерочовнів. Вогонь охопив понад 1 700 квадратів, причина займання поки невідома.

Також ми писали, що в РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.

Додамо, ввечері 24 січня у Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод. Росіяни скаржаться на удар безпілотника.