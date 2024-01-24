У Росії спалахнула масштабна пожежа — горить меблева фабрика
У РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.
Про це повідомили у МНС РФ.
У РФ горить меблева фабрика
Зазначається, що вогонь спалахнув за два кілометри від селища Батуринський.
"У Челябінській області вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці пожежі працюють понад 6- спеціалістів та 18 одиниць техніки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, раніше у Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.
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