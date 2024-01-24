У Росії спалахнула масштабна пожежа — горить меблева фабрика

У РФ спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

У РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.

Про це повідомили у МНС РФ.

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Зазначається, що вогонь спалахнув за два кілометри від селища Батуринський.

"У Челябінській області вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці пожежі працюють понад 6- спеціалістів та 18 одиниць техніки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.