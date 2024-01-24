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У Росії спалахнула масштабна пожежа — горить меблева фабрика

24 січня 2024 06:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Росії спалахнула масштабна пожежа — горить меблева фабрика
У РФ спалахнула пожежа. Фото: ДСНС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.

Про це повідомили у МНС РФ.

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У РФ горить меблева фабрика

Зазначається, що вогонь спалахнув за два кілометри від селища Батуринський. 

"У Челябінській області вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці пожежі працюють понад 6- спеціалістів та 18 одиниць техніки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.

пожежа
пожежна небезпека
РФС
вогонь

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