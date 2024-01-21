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В Росії сталася пожежа на вугільному терміналі

21 січня 2024 08:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Росії сталася пожежа на вугільному терміналі
Пожежа на вугільному терміналі РФ. Фото: скриншот з відео Baza
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Як вказують російські видання, у місті було чутно два вибухи, після яких розпочалася пожежа.

Також зазначається, що місцеві жителі нібито бачили влучання БпЛА по терміналу, що і стало причиною загоряння. За даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, що загорілися резервуари компанії "Новатек".

З підприємства евакуювали вже 150 людей і постраждалих серед співробітників немає. Губернатор повідомив, що у Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності.

Нагадаємо, у центрі міста Челябінськ, що в Росії, виникла масштабна пожежа на території торгово-розважального комплексу "Європа-Азія". Площа загоряння становить тисячу квадратних метрів.

Додамо, у Клинцях Брянської області палала нафтобаза. Російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО ліквідували усі ворожі дрони, але внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки.

пожежа
вибух
безпілотники
термінали
Росія

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