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У Брянській області РФ горить нафтобаза — відео

19 січня 2024 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Брянській області РФ горить нафтобаза — відео
Пожежа на нафтобазі у Брянській області. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Клинцях Брянської області палає нафтобаза. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на нафтобазі в Росії

Сьогодні вночі на російській нафтобазі у Клинцях Брянської області спалахнула пожежа. На відео видно потужний вогонь та стовпи чорного диму.

Увага! Відео нижче містить нецензурну лексику

Перед цим у Міноборони РФ відзвітували про нібито успішне збиття українського безпілотника в небі над Брянщиною.

"Близько 06:40 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — вигадують в РФ. 

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Нагадаємо, 18 січня в Росії трапилася масштабна пожежа на Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області, який єдиний на всю країну. Постраждали 11 осіб. 

Додамо, декілька днів тому поблизу російського Санкт-Петербурга в Шушарах сталася пожежа. Відомо, що горів склад компанії Wildberries. Російські ЗМІ зазначають, що причиною загоряння став підпал. 

пожежа
вибух
завод
Росія

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