У Брянській області РФ горить нафтобаза — відео
У Клинцях Брянської області палає нафтобаза. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа на нафтобазі в Росії
Сьогодні вночі на російській нафтобазі у Клинцях Брянської області спалахнула пожежа. На відео видно потужний вогонь та стовпи чорного диму.
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Перед цим у Міноборони РФ відзвітували про нібито успішне збиття українського безпілотника в небі над Брянщиною.
"Близько 06:40 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — вигадують в РФ.
Нагадаємо, 18 січня в Росії трапилася масштабна пожежа на Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області, який єдиний на всю країну. Постраждали 11 осіб.
Додамо, декілька днів тому поблизу російського Санкт-Петербурга в Шушарах сталася пожежа. Відомо, що горів склад компанії Wildberries. Російські ЗМІ зазначають, що причиною загоряння став підпал.
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