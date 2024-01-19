В Брянской области РФ горит нефтебаза — видео
В Клинцах Брянской области горит нефтебаза. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар на нефтебазе в России
Сегодня ночью на российской нефтебазе в Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. На видео видны мощный огонь и столбы черного дыма.
Внимание! Видео ниже содержит нецензурную лексику
Перед этим в Минобороны РФ отчитались о якобы успешном сбитии украинского беспилотника в небе над Брянщиной.
"Около 06:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — придумывают в РФ.
Напомним, 18 января в России произошел масштабный пожар на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, он единственный на всю страну. Пострадали 11 человек.
Добавим, несколько дней назад вблизи российского Санкт-Петербурга в Шушарах произошел пожар. Известно, что горел склад компании Wildberries. Российские СМИ отмечают, что причиной возгорания стал поджог.
Читайте Новини.LIVE!