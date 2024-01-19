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В Брянской области РФ горит нефтебаза — видео

19 января 2024 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Брянской области РФ горит нефтебаза — видео
Пожар на нефтебазе в Брянской области. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Клинцах Брянской области горит нефтебаза. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на нефтебазе в России

Сегодня ночью на российской нефтебазе в Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. На видео видны мощный огонь и столбы черного дыма.

Внимание! Видео ниже содержит нецензурную лексику

Перед этим в Минобороны РФ отчитались о якобы успешном сбитии украинского беспилотника в небе над Брянщиной.

"Около 06:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — придумывают в РФ.

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Напомним, 18 января в России произошел масштабный пожар на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, он единственный на всю страну. Пострадали 11 человек.

Добавим, несколько дней назад вблизи российского Санкт-Петербурга в Шушарах произошел пожар. Известно, что горел склад компании Wildberries. Российские СМИ отмечают, что причиной возгорания стал поджог.

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Россия

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