В Брянской области РФ горит нефтебаза — видео

Пожар на нефтебазе в Брянской области. Фото: скриншот с видео

В Клинцах Брянской области горит нефтебаза. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сегодня ночью на российской нефтебазе в Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. На видео видны мощный огонь и столбы черного дыма.

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Перед этим в Минобороны РФ отчитались о якобы успешном сбитии украинского беспилотника в небе над Брянщиной.

"Около 06:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — придумывают в РФ.

Напомним, 18 января в России произошел масштабный пожар на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, он единственный на всю страну. Пострадали 11 человек.

Добавим, несколько дней назад вблизи российского Санкт-Петербурга в Шушарах произошел пожар. Известно, что горел склад компании Wildberries. Российские СМИ отмечают, что причиной возгорания стал поджог.