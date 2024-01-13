У Росії вирує масштабна пожежа — горить склад

Пожежа на складі у РФ. Фото: росЗМІ

Поблизу російського Санкт-Петербурга в Шушарах сталася пожежа. Відомо, що горить склад компанії Wildberries.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що склад, на території якого сталася пожежа, належить компанії Wildberries.

Про займання повідомили й у міністерстві надзвичайних ситуацій РФ. Проте там не уточнили, про який складський комплекс йдеться.

Водночас площа пожежі з 1 тис. кв. м розрослась до 50 тис. кв. м.

Російські ЗМІ зазначаються, що причиною загоряння став підпал.

Так, кілька днів тому там сталася масова бійка, а потім нібито відбулися рейди силовиків, які шукали мігрантів.

Нагадаємо, що 11 січня у Підмосков'ї трапилася пожежа на виробництві полімерної продукції. Вогонь охопив площу у вісім тисяч квадратних метрів.

Також ми писали, що у Росії в Санкт-Петербурзі вночі 7 січня спалахнула сильна пожежа. Там горіли склади на площі понад 4 тис. квадратних метрів.