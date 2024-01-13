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В России бушует масштабный пожар — горит склад

13 января 2024 10:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В России бушует масштабный пожар — горит склад
Пожар на складе в РФ. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вблизи российского Санкт-Петербурга в Шушарах произошел пожар. Известно, что горит склад компании Wildberries.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар в Шушарах 13 января

Известно, что склад, на территории которого произошел пожар, принадлежит компании Wildberries.

О возгорании сообщили и в министерстве чрезвычайных ситуаций РФ. Однако там не уточнили, о каком складском комплексе идет речь.

В то же время, площадь пожара с 1 тыс. кв. м разрослось до 50 тыс. кв. м.

Российские СМИ отмечаются, что причиной возгорания стал поджог.

Так, несколько дней назад там произошла массовая драка, а потом якобы произошли рейды силовиков, которые искали мигрантов.

Напомним, что 11 января в Подмосковье произошел пожар на производстве полимерной продукции. Огонь охватил площадь в восемь тысяч квадратных метров.

Также мы писали, что в России в Санкт-Петербурге в ночь на 7 января вспыхнул сильный пожар. Там горели склады на площади более 4 тыс. квадратных метров.

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россияне
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Россия

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