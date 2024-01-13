В России бушует масштабный пожар — горит склад
Вблизи российского Санкт-Петербурга в Шушарах произошел пожар. Известно, что горит склад компании Wildberries.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар в Шушарах 13 января
Известно, что склад, на территории которого произошел пожар, принадлежит компании Wildberries.
О возгорании сообщили и в министерстве чрезвычайных ситуаций РФ. Однако там не уточнили, о каком складском комплексе идет речь.
В то же время, площадь пожара с 1 тыс. кв. м разрослось до 50 тыс. кв. м.
Российские СМИ отмечаются, что причиной возгорания стал поджог.
Так, несколько дней назад там произошла массовая драка, а потом якобы произошли рейды силовиков, которые искали мигрантов.
Напомним, что 11 января в Подмосковье произошел пожар на производстве полимерной продукции. Огонь охватил площадь в восемь тысяч квадратных метров.
Также мы писали, что в России в Санкт-Петербурге в ночь на 7 января вспыхнул сильный пожар. Там горели склады на площади более 4 тыс. квадратных метров.
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