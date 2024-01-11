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Масштабна пожежа у Підмосков'ї — палає вісім тисяч квадратів цеху

11 січня 2024 02:36
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Масштабна пожежа у Підмосков'ї — палає вісім тисяч квадратів цеху - що горить в Обухова - пожежа в Обухово 11 січня відео
Рятувальники під час гасіння пожежі у Підмосков'ї. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 11 січня, у  Підмосков'ї трапилася пожежа на виробництві полімерної продукції. Вогонь охопив площу у вісім тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє МНС РФ.

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"У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів", — йдеться в повідомленні.

Російське МНС опублікувало кілька відео гасіння цієї пожежі.

Зазначалося, що до прибуття пожежних персонал самостійно вийшов надвір. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працюють понад 120 спеціалістів та 36 одиниць техніки. Для гасіння використовуються три пожежні гідранти. Також прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми. Роботи ускладнюються високим пожежним навантаженням будівлі.

Нагадаємо, у Росії в Санкт-Петербурзі вночі 7 січня спалахнула сильна пожежа. Там горять склади на площі понад 4000 квадратних метрів. 

пожежа
Москва
Росія

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