Масштабный пожар в Подмосковье - горит восемь тысяч квадратов цеха - горящий в Обухове - пожар в Обухово 11 января видео

Спасатели при тушении пожара в Подмосковье. Фото: скриншот

Сегодня, 11 января, в Подмосковье произошел пожар на производстве полимерной продукции. Огонь охватил площадь в восемь тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает МЧС РФ.

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"В поселке Обухово горит кровля цеха по производству полимерной продукции на 8000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Российское МЧС опубликовало несколько видео тушения этого пожара.

Отмечалось, что до прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел во двор. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работает более 120 специалистов и 36 единиц техники. Для тушения используются три пожарных гидранта. Также проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Работы усложняются высокой пожарной нагрузкой здания.

Напомним, в России в Санкт-Петербурге ночью 7 января вспыхнул сильный пожар. Там горели склады на площади более 4000 квадратных метров.