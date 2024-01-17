У Росії горить єдиний поліефірний завод — що трапилось

Пожежа на поліефірному заводі в Росії. Фото: скриншот з відео

Сьогодні в Росії трапилася масштабна пожежа на Шахтиснькому поліефірному заводі у Ростовській області, який єдиний на всю країну. Постраждали 11 осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на заводі в Росії

Сьогодні на поліефірному заводі у Ростовській області трапилася масштабна пожежа. Спершу керівництво РФ заявляли, що це нібито наслідки атаки українських безпілотників, проте згодом версія змінилась. Російське міноборони заявило, що ППО не працювала, а причина пожежа пов'язана з проблемами на самому заводі.

Згодом з'ясувалося, що пожежа виникла через "коротке замикання в цеху з виробництва наповнювачів для матраців та подушок". Постраждали 11 людей.

"З будівлі валить густий чорний дим. Пожежа локалізована на площі 360 квадратних метрів, але гасіння ускладнює високе навантаження", — кажуть очевидці.

Зазначимо, що Шахтинський поліефірний завод відкрився менш як рік тому і один такий в Росії. Крім цього, виробництво було включено до переліку "100 губернаторських інвестиційних проєктів".

Нагадаємо, декілька днів тому поблизу російського Санкт-Петербурга в Шушарах сталася пожежа. Відомо, що горів склад компанії Wildberries. Російські ЗМІ зазначають, що причиною загоряння став підпал.