В России горит единственный полиэфирный завод — что случилось
Сегодня в России произошел масштабный пожар на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, который единственный на всю страну. Пострадали 11 человек.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар на заводе в России
Сегодня на полиэфирном заводе в Ростовской области произошел масштабный пожар. Сначала руководство РФ заявляло, что это якобы последствия атаки украинских беспилотников, однако впоследствии версия изменилась. Российское минобороны заявило, что ПВО не работала, а причина пожара связана с проблемами на самом заводе.
Впоследствии выяснилось, что пожар возник из-за "короткого замыкания в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек". Пострадали 11 человек.
"Из здания валит густой черный дым. Пожар локализован на площади 360 квадратных метров, но тушение осложняет высокую нагрузку", — говорят очевидцы.
Отметим, что Шахтинский полиэфирный завод открылся менее года назад и один такой в России. Кроме этого, производство было включено в список "100 губернаторских инвестиционных проектов".
Напомним, несколько дней назад вблизи российского Санкт-Петербурга в Шушарах произошел пожар. Известно, что горел склад компании Wildberries. Российские СМИ отмечают, что причиной возгорания стал поджог.
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