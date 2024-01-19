У Челябінську сталася масштабна пожежа у ТРЦ

Пожежа у Челябінську. Фото: скриншот з відео

У центрі міста Челябінськ, що в Росії, виникла масштабна пожежа на території торгово-розважального комплексу "Європа-Азія". Площа загоряння становить тисячу квадратних метрів, триває евакуація людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що масштабна пожежа в челябінському ТРЦ "Європа-Азія" може перекинутися на сусідні будівлі, наразі триває евакуація людей з торгового центру.

Як відомо, площа загоряння становить тисячу квадратних метрів, а до гасіння залучили 96 пожежників і 36 одиниць техніки.

Загорянню присвоїли третій ранг складності з п'яти. Наразі причина виникнення пожежі невідома.

Раніше ми писали, що на території Росії рух опору набирає обертів. Так, нещодавно невідомі вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ.

Крім того, 14 січня сили опору у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали російських загарбників разом з технікою. У ГУР розповіли, що прилеглі до місця події вулиці перекрили. До того ж приїхало декілька автомобілів з медиками.