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В Челябинске произошел масштабный пожар в ТРЦ

19 января 2024 18:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Челябинске произошел масштабный пожар в ТРЦ
Пожар в Челябинске. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В центре города Челябинск в России возник масштабный пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия". Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, идет эвакуация людей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что масштабный пожар в челябинском ТРЦ "Европа-Азия" может перекинуться на соседние здания, в настоящее время идет эвакуация людей из торгового центра.

Как известно, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров, а к тушению привлекли 96 пожарных и 36 единиц техники.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти. Пока причина пожара неизвестна.

Ранее мы писали, что на территории России движение сопротивления набирает обороты. Так, недавно неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистика оккупационных террористических войск.

Кроме того, 14 января силы сопротивления во временно оккупированном Мелитополе взорвали российских захватчиков вместе с техникой. В ГУР рассказали, что близлежащие к месту происшествия улицы перекрыли. К тому же приехали несколько автомобилей с медиками.

пожар
россияне
ТРЦ
Россия

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