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В России произошел пожар на угольном терминале

21 января 2024 08:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России произошел пожар на угольном терминале
Пожар на угольном терминале РФ Фото: скриншот с видео Baza
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Ленинградской области России произошло возгорание в одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

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Как указывают российские издания, в городе было слышно два взрыва, после которых начался пожар.

Также отмечается, что местные жители якобы видели попадание БпЛА по терминалу, что и стало причиной возгорания. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, загорелись резервуары компании "Новатек".

С предприятия эвакуировали уже 150 человек, и пострадавших среди сотрудников нет. Губернатор сообщил, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.

Напомним, в центре города Челябинск в России возник масштабный пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия". Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Добавим, в Клинцах Брянской области горела нефтебаза. Российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировали все вражеские дроны, но в результате падения обломков повреждены жилые дома.

пожар
взрыв
беспилотники
терминалы
Россия

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