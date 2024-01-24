В России вспыхнул масштабный пожар — горит мебельная фабрика
В РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.
Об этом сообщили в МЧС РФ.
В РФ горит мебельная фабрика
Отмечается, что огонь вспыхнул в двух километрах от поселка Батуринский.
"В Челябинской области пожарные МЧС России ликвидируют большой пожар", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте пожара работают более 6 специалистов и 18 единиц техники.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, ранее в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.
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