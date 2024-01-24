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В России вспыхнул масштабный пожар — горит мебельная фабрика

24 января 2024 06:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В России вспыхнул масштабный пожар — горит мебельная фабрика
В РФ загорелся пожар. Фото: ГСЧС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.

Об этом сообщили в МЧС РФ.

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В РФ горит мебельная фабрика

Отмечается, что огонь вспыхнул в двух километрах от поселка Батуринский.

"В Челябинской области пожарные МЧС России ликвидируют большой пожар", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте пожара работают более 6 специалистов и 18 единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

пожар
пожарная опасность
РФС
огонь

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