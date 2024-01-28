Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Москве произошел пожар в театре сатиры arrow

В Москве произошел пожар в театре сатиры

28 января 2024 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве произошел пожар в театре сатиры
Пожар в московском театре сатиры. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 января, в центре Москвы произошел пожар в театре сатиры. Известно, что спасатели эвакуировали уже 50 человек.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Пожар в московском театре сатиры

РосСМИ пишут, что горят деревянные конструкции на купольной крыше. Площадь пожара составляет 250 кв. м. Огонь продолжает распространяться.

"Пожар начался во время ремонтных работ. В настоящее время из здания осуществляется эвакуация", — говорится в сообщении.

Напомним, в Красноярском крае РФ горел цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратов, причина возгорания пока неизвестна.

Также мы писали, что в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3600 квадратных метров мебельной фабрики.

Добавим, вечером 24 января в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Россияне жалуются на удар беспилотника.

россия
эвакуация
пожар
россияне
театр
Москва
огонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме