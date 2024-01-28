В Москве произошел пожар в театре сатиры
Сегодня, 28 января, в центре Москвы произошел пожар в театре сатиры. Известно, что спасатели эвакуировали уже 50 человек.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар в московском театре сатиры
РосСМИ пишут, что горят деревянные конструкции на купольной крыше. Площадь пожара составляет 250 кв. м. Огонь продолжает распространяться.
"Пожар начался во время ремонтных работ. В настоящее время из здания осуществляется эвакуация", — говорится в сообщении.
Напомним, в Красноярском крае РФ горел цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратов, причина возгорания пока неизвестна.
Также мы писали, что в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3600 квадратных метров мебельной фабрики.
Добавим, вечером 24 января в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Россияне жалуются на удар беспилотника.
Читайте Новини.LIVE!