В Москве произошел пожар в театре сатиры

Пожар в московском театре сатиры. Фото: росСМИ

Сегодня, 28 января, в центре Москвы произошел пожар в театре сатиры. Известно, что спасатели эвакуировали уже 50 человек.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Пожар в московском театре сатиры

РосСМИ пишут, что горят деревянные конструкции на купольной крыше. Площадь пожара составляет 250 кв. м. Огонь продолжает распространяться.

"Пожар начался во время ремонтных работ. В настоящее время из здания осуществляется эвакуация", — говорится в сообщении.

Напомним, в Красноярском крае РФ горел цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратов, причина возгорания пока неизвестна.

Также мы писали, что в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3600 квадратных метров мебельной фабрики.

Добавим, вечером 24 января в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Россияне жалуются на удар беспилотника.