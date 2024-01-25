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У Росії палає цех з виробництва аеролодок — відео

25 січня 2024 10:29
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У Росії палає цех з виробництва аеролодок — відео
МНС Росії на пожежі. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Красноярському краї РФ горить цех з виробництва аеролодок. Вогонь охопив понад 1 700 квадратів, причина займання поки невідома.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на цеху аеролодок в Росії

Сьогодні в російському селі Єлове Омелянівського району (Красноярський край) трапилася масштабна пожежа на цеху з виробництва аеролодок. Вогонь охопив аж 1700 квадратів. З приміщення вибігли близько 40 людей, рятуючись від пожежі. 

З пожежею борються 27 рятувальників та вісім одиниць спецтехніки. Постраждалих немає.

У Telegram-каналі SHOT повідомляється, що виробництво належить компанії "Алігатор", яка виробляє плоскодонні водні судна з надувними і твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вартість аероладок цього виробника досягає 4,4 млн. 

Наразі причина займання невідома. Власники підраховуються збитки, а експерти опитують робітників.

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Нагадаємо, що у РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики. 

А вже ввечері 24 січня у Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод. Росіяни скаржаться на удар безпілотника

Також ми писали, що 22 січня у російському місті Самара спалахнула пожежа на ринку. Площа пожежі становила понад 1 000 м. кв.

Додамо, що 21 січня в Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу. 

евакуація
пожежа
завод
Росія

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