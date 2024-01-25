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В России горит цех по производству аэролодок — видео

25 января 2024 10:29
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В России горит цех по производству аэролодок — видео
МЧС России на пожаре. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Красноярском крае РФ горит цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1 700 квадратов, причина возгорания пока неизвестна.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар в цехе аэрододок в России

Сегодня в российском селе Еловое Емельяновского района (Красноярский край) произошел масштабный пожар на цехе по производству аэролодок. Огонь охватил 1700 квадратов. Из помещения выбежали около 40 человек, спасаясь от пожара.

С пожаром борются 27 спасателей и восемь единиц спецтехники. Пострадавших нет.

В Telegram-канале SHOT сообщается, что производство принадлежит компании "Аллигатор", которая производит плоскодонные водные суда с надувными и жесткими корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэроладок этого производителя достигает 4,4 млн.

Пока причина возгорания неизвестна. Владельцы подсчитываются ущерб, а эксперты опрашивают рабочих.

Больше новостей о пожарах в России

Напомним, что в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.

А вечером 24 января в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Россияне жалуются на удар беспилотника

Также мы писали, что 22 января в российском Самаре вспыхнул пожар на рынке. Площадь пожара составляла более 1000 кв.

Добавим, что 21 января в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

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Россия

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