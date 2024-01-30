В Москві знову сталася пожежа на ТЕЦ — що відомо
В Москві сталася чергова пожежа на столичній ТЕЦ-23 на Монтажній вулиці міського району Гольяново. За попередньою інформацією, там вибухнув трансформатор.
Про це повідомляють росЗМІ.
В Москві стався вибух на ТЕЦ — деталі
Як повідомляється, місцеві чули вибух та яскравий спалах на території ТЕЦ. На місці працюють пожежні служби та енергетики з метою виявлення причини вибуху. Наразі за попередньою інформацією — внаслідок короткого замикання в енерговузлах вибухнув один з трансформаторів.
Пожежі в Росії — останні новини
Нагадаємо, що сьогодні у центрі Москви, на вулиці Гіляровського, 29 сталася сильна пожежа. Займання сталося в офісі Комуністичної партії РФ та в експозиції музею пожежної безпеки.
Також відомо, що сьогодні у столиці країни-агресорки горіла будівля Театру сатири. Займання сталося під час ремонтних робіт.
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