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У Москві палає офіс Компартії, — ЗМІ

30 січня 2024 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Москві палає офіс Компартії, — ЗМІ
Пожежа в офісі Компартії Росії. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У центрі Москви сталася сильна пожежа у вівторок, 30 січня. Горіла будівля, де розташовується офіс Комуністичної партії РФ та експозиція музею пожежної безпеки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що за адресою вулиця Гіляровського, 29, другий поверх будівлі охоплено вогнем, внаслідок чого люди зверталися за допомогою. А деякі намагалися врятуватися, перебуваючи на даху будівлі. Над будинком здіймався густий чорний дим.

В інтернеті з'явилися відеозаписи з місця подій та кадри, де видно, як люди намагаються врятуватися, перебуваючи на даху.

У соціальних мережах повідомляється, що будівля, яка стала епіцентром пожежі, у момент загоряння була не в експлуатації, оскільки знаходилася на стадії реконструкції.

Також повідомляється, що пожежа виникла на другому поверсі через будівельне сміття, що загорілося. Рятувальники вже завершили операцію з гасіння вогню. Двох людей вдалося врятувати з даху, інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що 28 січня у центрі Москви сталася пожежа у театрі сатири. Там горіли дерев'яні конструкції на купольному даху.

Також ми писали, що у Красноярському краї РФ горів цех із виробництва аерочовнів. Вогонь охопив понад 1700 квадратів, причина займання поки що невідома.

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