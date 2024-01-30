В Москве полыхает офис Компартии, — СМИ

Пожар в Офисе Компартии России. Фото: скриншот

В центре Москвы произошел сильный пожар во вторник, 30 января. Горело здание, где находится офис Коммунистической партии РФ и экспозиция музея пожарной безопасности.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что по адресу улица Гиляровского, 29, второй этаж строения оказался охвачен огнем, в результате чего люди обращались за помощью. А некоторые пытались спастись, находясь на крыше здания. Над зданием поднимался густой черный дым.

В интернете появились видеозаписи с места событий и кадры, где видно, как люди пытаются спастись, находясь на крыше.

В социальных сетях сообщается, что здание, ставшее эпицентром пожара, в момент возгорания было не в эксплуатации, так как находилось на стадии реконструкции.

Также сообщается, что пожар возник на втором этаже из-за загоревшегося строительного мусора. Спасатели уже завершили операцию по тушению огня. Двух человек удалось спасти с крыши, информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что 28 января в центре Москвы произошел пожар в театре сатиры. Там горели деревянные конструкции на купольной крыше.

Также мы писали, что в Красноярском крае РФ горел цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратов, причина возгорания пока неизвестна.