В Свердловской области РФ вспыхнул завод — детали
В Свердловской области России вспыхнул пожар. Возгорание произошло на заводе по производству полиэтиленовых труб.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар в Свердловской области 29 января
Отмечается, что в Арамиле произошло возгорание в административно-производственном здании по изготовлению полиэтиленовых труб. Огонь охватил 800 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли 35 человек и 11 единиц техники — его уже потушили. Также приходилось обесточивать здание под напряжением 1000 W.
Пожарники эвакуировали семь людей. По предварительной информации, пострадавших из-за возгорания нет.
Напомним, что 28 января в центре Москвы произошел пожар в театре сатиры. Там горели деревянные конструкции на купольной крыше.
Также мы писали, что в Красноярском крае РФ горел цех по производству аэрочеев. Огонь охватил более 1700 квадратов, причина возгорания пока неизвестна.
Кроме того, в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3600 квадратных метров мебельной фабрики.
Читайте Новини.LIVE!