В Свердловской области РФ вспыхнул завод — детали

Пожар на заводе в России. Фото: росСМИ

В Свердловской области России вспыхнул пожар. Возгорание произошло на заводе по производству полиэтиленовых труб.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что в Арамиле произошло возгорание в административно-производственном здании по изготовлению полиэтиленовых труб. Огонь охватил 800 квадратных метров.

Пожар на заводе в России. Фото: росСМИ

К ликвидации пожара привлекли 35 человек и 11 единиц техники — его уже потушили. Также приходилось обесточивать здание под напряжением 1000 W.

Пожар на заводе в России. Фото: росСМИ

Пожарники эвакуировали семь людей. По предварительной информации, пострадавших из-за возгорания нет.

Напомним, что 28 января в центре Москвы произошел пожар в театре сатиры. Там горели деревянные конструкции на купольной крыше.

Также мы писали, что в Красноярском крае РФ горел цех по производству аэрочеев. Огонь охватил более 1700 квадратов, причина возгорания пока неизвестна.

Кроме того, в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3600 квадратных метров мебельной фабрики.