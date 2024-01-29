У Свердловській області РФ спалахнув завод — деталі

Пожежа на заводі у РФ. Фото: росЗМІ

У Свердловській області Росії спалахнула пожежа. Загоряння сталося на заводі з виробництва поліетиленових труб.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що в Арамілі сталося займання в адміністративно-виробничій будівлі з виготовлення поліетиленових труб. Вогонь охопив 800 квадратних метрів.

Пожежа на заводі у РФ. Фото: росЗМІ

До ліквідації пожежі залучили 35 осіб та 11 одиниць техніки — її вже загасили. Також доводилося знеструмлювати будівлю під напругою 1000 W.

Пожежа на заводі у РФ. Фото: росЗМІ

Пожежники евакуювали семеро людей. За попередньою інформацією, постраждалих через займання немає.

Нагадаємо, що 28 січня у центрі Москви сталася пожежа в театрі сатири. Там горіли дерев'яні конструкції на купольному даху.

Також ми писали, що у Красноярському краї РФ горів цех з виробництва аерочовнів. Вогонь охопив понад 1700 квадратів, причина займання поки невідома.

Крім того, у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.