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У Свердловській області РФ спалахнув завод — деталі

29 січня 2024 09:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Свердловській області РФ спалахнув завод — деталі
Пожежа на заводі у РФ. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Свердловській області Росії спалахнула пожежа. Загоряння сталося на заводі з виробництва поліетиленових труб.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа у Свердловській області 29 січня

Зазначається, що в Арамілі сталося займання в адміністративно-виробничій будівлі з виготовлення поліетиленових труб. Вогонь охопив 800 квадратних метрів.

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 Пожежа на заводі у РФ. Фото: росЗМІ

До ліквідації пожежі залучили 35 осіб та 11 одиниць техніки — її вже загасили. Також доводилося знеструмлювати будівлю під напругою 1000 W.

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 Пожежа на заводі у РФ. Фото: росЗМІ

Пожежники евакуювали семеро людей. За попередньою інформацією, постраждалих через займання немає.

Нагадаємо, що 28 січня у центрі Москви сталася пожежа в театрі сатири. Там горіли дерев'яні конструкції на купольному даху.

Також ми писали, що у Красноярському краї РФ горів цех з виробництва аерочовнів. Вогонь охопив понад 1700 квадратів, причина займання поки невідома.

Крім того, у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики. 

пожежа
завод
окупанти
Росія

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