В Москве снова произошел пожар на ТЭЦ — что известно
В Москве произошел очередной пожар на столичной ТЭЦ-23 на Монтажной улице городского района Гольяново. По предварительной информации, там взорвался трансформатор.
Об этом сообщают росСМИ.
В Москве произошел взрыв на ТЭЦ — детали
Как сообщается, местные слышали взрыв и яркую вспышку на территории ТЭЦ. На месте работают пожарные службы и энергетики с целью выявления причины взрыва. По предварительной информации — в результате короткого замыкания в энергоузлах взорвался один из трансформаторов.
Пожары в России — последние новости
Напомним, что сегодня в центре Москвы, на улице Гиляровского, 29 произошел сильный пожар. Возгорание произошло в офисе Коммунистической партии РФ и в экспозиции музея пожарной безопасности.
Также известно, что сегодня в столице страны-агрессора горело здание Театра сатиры. Возгорание произошло во время ремонтных работ.
Читайте Новини.LIVE!