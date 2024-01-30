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В Москве снова произошел пожар на ТЭЦ — что известно

30 января 2024 21:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Москве снова произошел пожар на ТЭЦ — что известно
Пожарные машины МЧС РФ на месте инцидента. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Москве произошел очередной пожар на столичной ТЭЦ-23 на Монтажной улице городского района Гольяново. По предварительной информации, там взорвался трансформатор.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как сообщается, местные слышали взрыв и яркую вспышку на территории ТЭЦ. На месте работают пожарные службы и энергетики с целью выявления причины взрыва. По предварительной информации — в результате короткого замыкания в энергоузлах взорвался один из трансформаторов.

Пожары в России — последние новости

Напомним, что сегодня в центре Москвы, на улице Гиляровского, 29 произошел сильный пожар. Возгорание произошло в офисе Коммунистической партии РФ и в экспозиции музея пожарной безопасности.

Также известно, что сегодня в столице страны-агрессора горело здание Театра сатиры. Возгорание произошло во время ремонтных работ.

пожар
сфера энергетики
Москва
ТЭЦ
Россия

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