У російському Дагестані загорівся ЦУМ

Пожежа в ЦУМ у Дагестані. Фото: скриншот

У місті Буйнакську, що в російському Дагестані, палає центральний універсальний магазин. Вогонь охопив покрівлю будівлі. Площа загоряння складає 1200 кв. м.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"У Буйнакську, що в Дагестані, горить покрівля двоповерхового центрального універсального магазину площею 500 квадратних метрів. Проводиться нарощування сил та засобів", — повідомили в МНС держави-агресора.

У відомстві додали, що до місця пригоди залучають пожежників із міста Кізілюрта та найближчих сіл.

Зараз на місці працює 41 вогнеборець та 10 одиниць спецтехніки. Рятувальники вже евакуювали із магазину 27 людей.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Москви сталася сильна пожежа у вівторок, 30 січня. Горіла будівля, де розташовується офіс Комуністичної партії РФ та експозиція музею пожежної безпеки.

Нагадуємо, що у Свердловській області Росії спалахнула пожежа. Загоряння сталося на заводі з виробництва поліетиленових труб.